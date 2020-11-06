Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о введении дополнительных ограничений на определенный период.

Кабинет министров сейчас не рассматривает вопрос введения тотального карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной Раде.

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"Я еще раз хочу подчеркнуть. Правительство не рассматривает сейчас введение тотального карантина. Действительно, Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на определенный период для разрыва цепи заболеваний. Это не будет полный и постоянный запрет. Например, мы говорим об ужесточении ответственности за неношение масок", - отметил Шмыгаль.

Что предшествовало?

4 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять закон о штрафах за пребывание без маски в общественных местах.

Речь идет о правительственном законопроекте о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3891).

Им предусмотрено, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

В Минздраве рассматривают вопрос введения «часа для пожилых людей» в рамках борьбы с распространением коронавируса. В частности, планируется рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет - с 10:00 до 12:00. Такая рекомендация не означает запрета пожилым людям посещать магазины в другое время, но она должна побуждать людей до 60 лет не посещать магазины и аптеки в период с 10:00 до 12:00.

Кроме того, Минздрав предлагает в красных зонах эпидемической опасности разрешить работать магазинам, но с 7:00 до 20:00, при этом чтобы число посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Также Министерство здравоохранения предлагает правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

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Автор: Леся Лещенко