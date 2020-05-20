Эпидемиолог о запрете работы бассейнов: бессмысленные ограничения

По словам специалиста, если даже коронавирус попадет в воду в бассейне, он практически моментально умрет.

Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин считает, что в Украине можно разрешить работу бассейнов при условии недопущения больших скоплений людей.

Читайте такжеВ Украине до 22 июня ввели адаптивный карантинСвое мнение он высказал в интервью НВ.

«Даже если мы предположим, что человек, находясь в инкубационном периоде, и распространяет вирус, или предположим, что человек переносит коронавирусную инфекцию в бессимптомном течении, он при этом может выделять вирус. Здесь нужно учитывать, что в таких случаях человек выделяет вирус не в большом количестве. Но на сегодняшний день во всех бассейнах достаточно хорошо хлорируется вода. Соответственно, если даже коронавирус попадет в воду, он там долго не выживет, он практически моментально там умрет. Все поверхности, как и в душах, так и в бассейне, достаточно хорошо обрабатываются тоже хлорсодержащими дезрастворами. Я не понимаю, зачем вводятся такие бессмысленные ограничения», – заявил он.

По его словам, необходимо избегать большого скопления людей в бассейнах, чтобы не было столпотворения: «Тогда это будет эффективно, и тогда бассейны не нужно закрывать».

Ранее УНИАН сообщал, что в Минздраве рассказали, почему решили пока не открывать бассейны.