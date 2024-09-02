Президент РФ Путин нашел повод напомнить о переговорах, из-за серьезного продвижения оккупантов под Покровском.

Президент РФ Владимир Путин провёл открытый урок "Разговор о важном" со школьниками, в ходе которого решил поговорить о войне. В частности, он прокомментировал Курскую операцию ВСУ, начатую 6 августа, а также продвижение оккупационных войск на Донбассе.

В это же время Путин решил не фокусировать внимание на провале на собственной территории. Он решил "похвастаться" Донецкой областью, где происходят "значительные темпы" продвижения.

"Теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200-300 метров вперед. Таких темпов наступления на Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль территории квадратными километрами", - заявил президент РФ.

Курской операции ВСУ он уделил немного времени, назвав продвижение наших сил "провокацией", которая является "неудачной" попыткой остановить наступление ВС РФ на Донбассе. И что с нашими военными, которые до сих пор находятся под Курском, "нужно разобраться".

"Уверен, что эта провокация провалится. Возникнет после этого желание действительно, не на словах, а на деле, прийти к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались", - отметил Путин.

Российско-украинская война: другие важные новости

Практически месяц длится Курская операция ВСУ, в ходе которой нашим защитникам удалось оттеснить врага с территории, размером около 900 квадратных километров. Российские военные столкнулись с серьезной проблемой, не имея возможности выбить наши силы с занятых территорий.

В это же время ВСУ смогли доказать всему миру, что никаких "красных линий" не существует. Путин боится использовать ядерное оружие из-за возможных ответных действий со стороны стран Запада. И именно поэтому Украине нужно уже сейчас позволить бить по территории страны-оккупанта дальнобойными ракетами.

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