Россия на третьем месте: в МИД назвали страны, путешествиями в которые больше всего интересуются украинцы

Чаще всего украинцы изучают возможности для осуществления поездок в Венгрию и Турцию, на третьем месте - РФ.

Многие украинцы летом начали интересоваться информацией о возможности путешествий в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

Глава МИД отметил, что разработанная внешнеполитическим ведомством интерактивная онлайн-карта путешествий по миру для украинцев на время пандемии COVID-19 пользуется большой популярностью среди украинцев.

"Среднее время, которое проводит гражданин на этом сайте, - это 3 минуты 50 секунд, несмотря на то, что это не сайт, на котором содержатся какие-то лонгриды - это очень много времени", - сказал Кулеба.

При этом он добавил, что за неделю, по данным посещений сайта, изменился «рейтинг» самых популярных стран.

"У нас по сравнению с прошлым брифингом (состоялся 7 июля - УНИАН) изменился рейтинг самых популярных стран", - сказал Кулеба.

В то же время, на первом месте по количеству уникальных просмотров находится по-прежнему Венгрия.

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По словам министра, в МИД связывают популярность Венгрии именно с возможностью транзита через эту страну в балканские страны, где есть морские курорты - Хорватия, Черногория и Албания.

"На втором месте у нас Турция. Тоже понятно, что страна популярна среди туристов, и наши сограждане продолжают ехать на отдых. На третье место вышла Россия. Почему-то очень многие граждане интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что следующими на четвертом и пятом месте идут Польша и Германия.

Как сообщал УНИАН, 22 июня в МИД презентовали интерактивную онлайн-карту путешествий по миру для украинцев на время пандемии COVID-19.

Карта демонстрирует информацию о режиме въезда для граждан Украины в каждую страну и о режиме транзитного проезда. Для ознакомления с картой нужно зайти на официальный сайт "Советы путешественникам от консульской службы" - https://tripadvisor.mfa.gov.ua/

Границы для украинцев уже открыли 25 стран.

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