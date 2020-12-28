На Майдане установлена палатка, действует пункт раздачи еды.

Несколько десятков предпринимателей продолжают акцию протеста на Майдане Незалежности в центре Киева.

Как сообщает "Сегодня", протест длится вторую неделю. Сегодня на Майдане почти не видно правоохранителей. Там установлен пункт для раздачи еды, а также палатка для ночлега. Протестующие провели ночь на Майдане, но есть и такие, которые пришли сегодня с утра.

Митингующие говорят, что на сегодня не планируют шествий и акций, а ослабление протеста связывают с праздниками.

Протест ФОПов в Киеве: что известно

Предприниматели не удовлетворены введением локдауна с 8 по 24 января. Кроме того, они выступают против намерения ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий ФОПов.

Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.

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Автор: Юрий Годован