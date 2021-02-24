За переименование проспекта проголосовали 57 депутатов, против - 16, воздержались - 6.

Харьковский горсовет в третий раз принял решение о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала СССР Георгия Жукова.

Соответствующее решение депутаты приняли сегодня во время очередной сессии горсовета.

Перед голосованием депутат от партии «Блок Светличной «Вместе» Дмитрий Булах напомнил, что суды уже дважды отменяли решения городского совета Харькова о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова.

В свою очередь депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Гончарова отметила, что переименование противоречит закону о декоммунизации.

«Мы все уважаем историю, но мы уважаем и современное законодательство Украины. Жуков подпадает под закон о декоммунизации как член ЦК КПСС и как человек, причастный к репрессиям, репрессиям именно против советского народа уже после Второй мировой войны. Поэтому я прошу вас очень хорошо подумать, прежде чем поддерживать решение, которое все равно будет в третий раз отменено судом, и в четвертый раз, и в пятый раз", - сказала депутат.

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На что секретарь горсовета Игорь Терехов ответил: «Значит, будем принимать решение 10 раз».

Он добавил, что народ, который не помнит прошлого, не имеет будущего.

«Поэтому наша с вами святая обязанность увековечить человека, одержавшая победу над нацизмом. Мы сейчас сидим в этом зале благодаря тому, что народ Украины под руководством Жукова одержал победу. Поэтому давайте все инсинуации по этому поводу прекратим. У вас есть своя позиция, я уважаю вашу позицию, но вы обязаны уважать позицию мою, нашей фракции, других фракций и харьковчан», - заявил Терехов.

За переименование проспекта проголосовали 57 депутатов, против - 16, воздержались - 6.

Часть собравшихся в зале отреагировала на принятие решения криками «Позор!».

Переименование проспекта Григоренко: что было ранее

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета появилась петиция с требованием вернуть проспекту Петра Григоренко советское название - имя маршала Георгия Жукова.

19 июня горсовет поддержал возвращение проспекта имени Жукова.

5 сентября Харьковский окружной административный суд постановил признать противоправным и отменить указанное решение горсовета. У Кернеса подали апелляцию на это постановление.

Впоследствии Второй апелляционный административный суд Харькова подтвердил незаконность переименование городским советом проспекта Григоренко в проспект Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский городской совет во второй раз проголосовал за возвращение проспекту имени Жукова. Это решение также было обжаловано в суде.

18 июня Харьковский окружной административный суд признал решение незаконным и отменил его.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции.

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Автор: Светлана Макринская