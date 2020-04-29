Кабмин разрешил работу продовольственных рынков в Украине во время карантина

Основным условием работы рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Кабинет министров поддержал критерии, которые позволяют продовольственным рынкам возобновить свою деятельность.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - заявил он.

По словам Шмыгаля, основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Максим заявил, что разработанный документ предполагает, что в условиях распространения COVID-19 агропродовольственные рынки должны работать с соблюдением строгих требований.

Речь идет о следующих требованиях - допуск работников, продавцов и посетителей рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски (в том числе изготовленной самостоятельно) или респиратора.

Также предусмотрены другие меры: прохождение бесконтактного температурного скрининга; наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком; количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не должно превышать количество из расчета один покупатель на 10 кв. м торговой площади рынка; проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места, в конце каждого рабочего дня; отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории; расстояние от между рабочими местами продавцов - не менее трех метров; обеспечение постоянного информирования посетителей рынка относительно установленных ограничений и профилактики COVID-19; обеспечение контроля за соблюдением требований по профилактике распространения COVID-19 и оперативное устранение нарушений.