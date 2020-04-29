Эксперты объяснили километровые пробки в Киеве во время карантина (видео)

Киевляне задерживаются в пути на 20 минут больше, чем еще две недели назад.

Карантин еще не закончился, а столицу уже заполонили автомобили. По результатам исследования экспертов, киевляне задерживаются в пути на 20 минут больше, чем две недели назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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С начала этой недели утренний пик в Киеве удлинился до 56% по сравнению с концом марта, говорят транспортные аналитики. А вечерний пик еще больше: путь домой длиннее на 63%.

«У нас все еще карантин и те же ограничения. Инфраструктура та же самая. Поэтому можно сделать вывод, что люди стали более мобильными. После Пасхи у них, возможно, закончились деньги. Или может нам надоело сидеть на карантине, и мы начали куда-то двигаться», – пояснил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 12 марта введен карантин с целью предотвращения распространения коронавируса. В частности, с 19 марта была приостановлена работа метрополитена, а наземный общественный транспорт перевозит граждан только по специальным пропускам.

22 апреля Кабинет министров Украины принял решение продлить действие карантина до 11 мая.