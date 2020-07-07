Казармы вместо ВУЗов: МОН снова обратилось к Минобороны по поводу отсрочки от призыва для выпускников

В Министерство образования и науки поступают многочисленные обращения абитуриентов и их родителей относительно получения повесток от военкоматов.

Министерство образования и науки попросило Министерство обороны урегулировать вопрос о предоставлении выпускникам отсрочки от весеннего призыва.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ Министерства образования и науки.

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Напоминается, что в связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 года. Соответствующее распоряжение правительство приняло еще 26 февраля 2020 года. Важно, что в пункте 5 настоящего документа указано, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

«В МОН поступают многочисленные обращения абитуриентов в заведения высшего образования (как на степень бакалавра, так и магистра) и их родителей по поводу получения повесток от военкоматов. Действительно, в этом году начало вступительной кампании перенесено на август, а весенний призыв продлен до конца июля», - отметили в отделе связей со СМИ министерства.

Чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами вузов, МОН обратилось с письмом в Минобороны с просьбой урегулировать вопрос предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва.

И.о. министра Сергей Шкарлет держит этот вопрос на контроле, заверили в МОН.

При этом в Минобразования отметили, что военкоматы находятся в сфере управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а решение о призыве принимается призывными комиссиями, председателями которых являются заместители председателей областных государственных администраций.

Также в МОН напомнили, 30 июня в министерстве начали работу консультационные линии и приемная граждан по поводу вступительной кампании - 2020. Они будут работать до 15 сентября включительно. Поступающие, их родители, члены приемных комиссий смогут получить ответы по поводу проведении вступительной кампании, в частности регистрации электронных кабинетов и подачи заявлений, сертификатов ВНО, предоставления льгот и др.

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