Волонтеры ищут животному новый дом.

В столичном парке женщина бросила собаку и оповестила запиской, что уехала в Польшу и не вернется за ним.

Об инциденте в Facebook сообщила киевлянка Марина Ляпина.

В одном из столичных парков заметили брошенного пса. Собаку оставили привязанной к лавке с игрушкой и запиской следующего содержания:

"Джек хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки тому мушу його оставить".

Зоозащитница Юлия Трусанова уточнила, что это произошло в парке Бабий Яр на Дорогожичах.

Читайте такжеПодростки петардой взорвали голову собакеПо словам Ляпиной, пес ждал хозяйку и не пытался убежать с места несмотря на снег и дождь. Когда очевидцы попробовали отвязать его, Джек побежал в сторону, где, вероятно, раньше жил.

Собаку забрали в клинику, теперь ему грозит попадание в приют. Волонтеры пытаются найти Джеку новых хозяев.

Напомним, девятилетний аляскинский маламут Нанук обрел новую семью после того, как его предыдущая хозяйка умерла.

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Автор: Анастасия Печенюк