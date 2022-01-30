Пес Вася несколько лет служил в разведвзводе морской пехоты.

Пес Вася, который несколько лет служил в разведвзводе морской пехоты, запутался в проводе перед окопами боевиков на Донбассе, однако смог вырваться и вернуться из "плена" оккупантов.

Как сообщила офицер ВСУ в запасе Елена Белозерская на своей странице в Facebook, пес отгрыз себе лапу, ведь иначе не мог выбраться из проволочной ловушки.

По ее словам, Вася месяцами жил в блиндаже рядом с бойцами, но однажды исчез.

Читайте такжеКнига остановила снайперскую пулю и спасла жизнь украинскому бойцу (фото)"Побратимы искали. Подняли дрон - и увидели такое, что лучше не видеть. Васька попал в ловушку - прямо перед окопами боевиков запутался в проводе. Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно", - рассказала Белозерская.

Офицер отметила, что разведчики все равно планировали ночью идти на эвакуацию собаки, однако не успели.

"Васька пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на трех. Не захотел оставаться в плену. Такова судьба... Сейчас Вася на дембеле, его отвезли в село к родителям хозяина", - рассказала Белозерская.

Напомним, во Львове полицейские спасли кошку, которая надышалась продуктами горения во время пожара, который произошел в спальном районе города.

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