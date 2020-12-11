Традиции во Львове никто не отменяет, но будут ограничения, сообщил мэр города.

Празднование Рождества и Нового года во Львове будет не таким, как всегда.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил мэр города Андрей Садовый.

Читайте такжеСтепанов уточнил, что запретят во время локдауна в январе

"Что касается собственно атмосферы, то мы начинаем фактически празднования во Львове уже с середины декабря, так как сначала католическое Рождество, потом православное Рождество. Очень много праздников, очень много гостей приезжает. Но эти празднования будут особенными. Никоим образом мы не будем поддерживать действия, которые будут собирать большое количество людей. Даже Рождественская ярмарка будет реформирована. Будет много локаций, где будет стоять по 2-3 небольших домика. Конечно, будет елка, вынос Дидуха. Все будет, но с минимальным количеством людей. Просто пройтись и прогуляться - окей. Но собирать людей в большом количестве мы не будем, потому что безопасность на первом месте", - отметил Садовый.

Кроме того, по словам Садового, если говорить об локдауне, который планируется после 8 января, то он имеет право на жизнь.

"Но мы должны понять, что эти ограничения дадут для улучшения ситуации в стране, чтобы народ просто не расслабился", - говорит мэр.

30 ноября городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что на время новогодних и рождественских праздников "никакие запреты действовать не будут", поскольку в городе "своя особая атмосфера" в этот период.

Позже заместитель мэра Львова Андрей Москаленко сообщил, что проведение традиционной рождественской ярмарки в центре Львова сейчас под вопросом. А все празднования в городе состоятся с соблюдением карантинных ограничений.

Карантин в Украине: что известно

9 декабря правительство приняло решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

На этот период предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров), развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы), учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.

Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.

Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.

Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и обучение.

Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко