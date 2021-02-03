Центр общественного здоровья Минздрава Украины объявил тендер на проведение рыночного исследования, посвященного гомосексуальным отношениям между мужчинами.
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Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок Prozorro.
Тендер был обнародован 1 февраля, он предусматривает "организацию и проведение биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году».
Ожидаемая стоимость проекта - 10 240 669 гривень. Конечный срок подачи тендерных предложений наступает 5 марта, а начало аукциона намечено на 9 апреля.
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