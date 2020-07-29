"Без масок - только во время уроков": в МОН рассказали, каким должно быть обучение с 1 сентября

В ведомстве ожидают в ближайшее время от главного государственного санитарного врача утвержденные требования по безопасности в учреждениях образования.

В Министерстве образования и науки предлагают, чтобы дети только во время уроков снимали маски, и будут рекомендовать смешанную форму обучения.

Об этом заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий сообщила на брифинге.

Она отметила, что в Минобразования ожидают в ближайшее время от главного государственного санитарного врача утвержденные требования по соблюдению мер безопасности в учебных заведениях.

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Мандзий сообщила, что завтра премьер-министр проведет селекторное совещание с председателями областных государственных администраций и с руководителями департаментов образования, на котором будут обсуждаться вопросы подготовки к новому учебному году.

«В ближайшее время будет обнародовано постановление главного государственного санитарного врача, где будут предусмотрены требования для обучения в классах», - добавила она.

Заместитель министра уточнила, что документом предусматривается термометрия (при входе в помещение школы измерение температуры как учителям, так и ученикам).

По ее словам, учителя должны быть в масках, ученикам в классах во время урока можно быть без масок, но во время перемены надо «понимать опасность, которая нам угрожает».

Мандзий напомнила, что регионы Украины будут разделены на четыре зоны («зеленая», «желтая», «оранжевая», «красная») по уровню опасности распространения коронавируса.

По ее словам, во всех зонах, кроме «красной», предусматривается обучение в классах.

При этом она сообщила, что министерство будет рекомендовать, чтобы по решению родительского и педагогического сообщества классы переходили на смешанную форму обучения. «Но это должно быть согласованное решение: сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра - другие», - пояснила замминистра.

По ее словам, такая форма обучения позволит уменьшить количество учеников в классе. «Будем рекомендовать переводить образовательный процесс как можно больше в школьный двор и на улицу», - сказала она и подчеркнула, что это может быть при благоприятных погодных условиях.

«Уроки физкультуры должны быть при благоприятных погодных условиях исключительно на улице, то есть не проводить их в спортзалах», - добавила Мандзий.

Заместитель министра подчеркнула, что обязательным условием является проветривание классов.

Мандзий заметила, что педагоги при дистанционном обучении тратят больше усилий на работу, поэтому должна быть повышена заработная плата. «Мы понимаем, что есть необходимость просматривать заработную плату педагогических работников», - сказала она.

По ее словам, повышение может состояться с 1 сентября, но только после внесения изменений в государственный бюджет на 2020 год, или уже с 1 января 2021 года. «Это уже зависит от возможностей и наполнения государственного бюджета», - подчеркнула она.

«Предпринимаются усилия правительства по пересмотру зарплаты, но в какой срок будет принято решение о пересмотре и установлении новой тарифной сетки, мне сейчас трудно сказать», - добавила Мандзий.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве образования и науки рассказали, что дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион не попадает в "красную зону" по новому постановлению об адаптивном карантине.

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