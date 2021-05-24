По словам главы Комитета ВР по вопросам здоровья нации, скорее всего, "индийская" мутация коронавируса может попасть в Украину с территории Польши.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий убежден, что появление "индийского" штамма коронавируса в Украине - это лишь вопрос времени.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Эпидемиологи считают "индийский" штамм более опасным, чем другие известные мутации коронавируса", - заявил он.

По словам Радуцкого, еще больше волнует осложнение, которое вызывает эта мутация.

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"Более 8 тыс. граждан Индии после "ковида" заразились мукормикозом ("черной плесенью"). Это грибковая инфекция, которая проникает в легкие и поражает другие органы - мозг, слизистую оболочку носа и глаз. Обычно грибок безопасен для людей, но для тех, у кого ослаблен иммунитет, он может иметь смертельные последствия. Зафиксированы отдельные случаи, когда врачам пришлось удалять пациентам глаза, чтобы спасти жизнь", - отметил парламентарий.

Радуцкий отметил, что на сегодня "индийский" штамм выявлен в 21 стране мира, в частности в соседних Польше и Румынии. Правительства стран вводят ограничения на перемещение граждан из стран, где зафиксировали эту мутацию вируса. Например, Германия сегодня закрыла въезд из Великобритании из-за риска заноса "индийского" штамма.

Он напомнил, что Украина 2 мая запретила въезд иностранцам с территории Индии, а украинские граждане, возвращаясь из этой страны, должны пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию.

"Скорее всего, мутация вируса может попасть к нам с территории Польши вместе с украинцами, которые возвращаются домой. Хотя есть и другие варианты. Например, в Полтаве пенсионер заразился "южноафриканским" штаммом, хотя никуда из страны не выезжал. Учитывая миграцию и активное перемещение людей, появление "индийского" штамма в Украине - это вопрос времени", - предполагает депутат.

Он также отметил, что последние результаты исследований производителей вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca обнадеживающие. Так, через две недели после прививки второй дозой Pfizer-BioNTech ее эффективность против "индийского" штамма составила 88%, против "британского" штамма - 93%. Вакцина AstraZeneca показала эффективность против "индийского" штамма 60%, против "британского" - 66%.

"Это еще раз подтверждает, что единственный способ борьбы с коронавирусом и его мутациями - это вакцинация", - подчеркнул Радуцкий.

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Напомним, 11 мая тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине есть угроза возникновения четвертой волны COVID-19, которая может быть вызвана "индийским" штаммом коронавируса.

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Автор: Константин Гончаров