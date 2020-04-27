В Украине будет сохраняться "формат самоизоляции" после поездок за границу – министр
12:46, 27 апреля 2020Общество
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По возвращению в Украину необходимо будет самоизолироваться на 14 дней.
Иллюстрация REUTERS
Даже после открытия международного пассажирского сообщения в Украине некоторое время будет сохраняться «формат самоизоляции».
Читайте такжеУкраинцы будут возвращаться из-за границы небольшими партиями с самоизоляцией через приложение "Дія" – ЗеленскийОб этом в интервью Liga.net рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись — надо будет провести 14 дней в самоизоляции. Комфортно ли будет всем в таком режиме? Сомневаюсь", – отметил Криклий.
Ранее УНИАН сообщал, что Криклий назвал дату возможного возобновления междугороднего сообщения.
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