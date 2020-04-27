В Украине будет сохраняться "формат самоизоляции" после поездок за границу – министр

По возвращению в Украину необходимо будет самоизолироваться на 14 дней.

Даже после открытия международного пассажирского сообщения в Украине некоторое время будет сохраняться «формат самоизоляции».

Читайте такжеУкраинцы будут возвращаться из-за границы небольшими партиями с самоизоляцией через приложение "Дія" – ЗеленскийОб этом в интервью Liga.net рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись — надо будет провести 14 дней в самоизоляции. Комфортно ли будет всем в таком режиме? Сомневаюсь", – отметил Криклий.

Ранее УНИАН сообщал, что Криклий назвал дату возможного возобновления междугороднего сообщения.