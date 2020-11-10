Ранее Порошенко сообщил, что Людмила Переведенцева болеет коронавирусом.

У экс-президента Украины Петра Порошенко умерла теща Людмила Переведенцева.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Когда уходят в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Потом в августе - папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память...", - написал экс-президент.

"Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", - добавил он.

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Ранее Порошенко сообщил, что мама его жены Марины болеет коронавирусом.

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Автор: Александр Топчий