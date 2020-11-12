Два дня назад у Петра Порошенко умерла теща.

Порошенко попрощался со своей тещей Людмилой Переведенцевой, которая умерла от коронавируса.

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"Спасибо всем, кто пришел попрощаться с Людмилой Николаевной. Всем, кто вместе со всей нашей семьей сейчас молится, чтобы Господь принял ее светлую душу в Царство Небесное",- написал на своей странице в Facebook экс-президент.

У Петра Порошенко умерла теща

У экс-президента Украины Петра Порошенко два дня назад умерла теща Людмила Переведенцева.

Порошенко сообщил, что мать его жены Марины болела коронавирусом.

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Раньше коронавирусом переболел сам Порошенко. Положительный тест он получил 29 сентября. Марина Порошенко рассказывала, что у него двустороннее воспаление легких, он в больнице. 13 октября Порошенко получил отрицательный тест на COVID-19.

16 июня текущего года умер отец Петра Порошенко Алексей Иванович.

20 августа 2020 года умер отец Марины Порошенко Анатолий Переведенцев.

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Автор: Екатерина Лиманская