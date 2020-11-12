Людмила Переведенцева болела коронавирусом / фото Петр Порошенко, Facebook
Порошенко попрощался со своей тещей Людмилой Переведенцевой, которая умерла от коронавируса.
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"Спасибо всем, кто пришел попрощаться с Людмилой Николаевной. Всем, кто вместе со всей нашей семьей сейчас молится, чтобы Господь принял ее светлую душу в Царство Небесное",- написал на своей странице в Facebook экс-президент.
У Петра Порошенко умерла теща
У экс-президента Украины Петра Порошенко два дня назад умерла теща Людмила Переведенцева.
Порошенко сообщил, что мать его жены Марины болела коронавирусом.
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