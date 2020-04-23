Как помянуть умерших дома во время карантина: глава ПЦУ Епифаний дал советы

Митрополит Епифаний призывает помолиться за усопших родных и близких дома, а записки за упокой подать онлайн.

Традиционно на второй неделе после праздника Пасхи верующие поминают умерших родственников и ближних, посещая их могилы. Однако в этом году из-за введенного с целью сдерживания коронавируса карантина власти и медработники призывают верующих отказаться от этой традиции.

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Церковь, со своей стороны, также поддерживает данный призыв, в частности, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Он советует помолиться за умерших родных из дома, а не возле их могил, как обычно.

Глава ПЦУ обращает внимание на то, что совершение заупокойных молитв на кладбищах в этом году переносятся на Троицкую поминальную субботу, 6 июня.

"Никакие временные ограничения не могут быть преградой нашей любви к ближним, которая длится дольше земной жизни. Где бы мы не были, она доносится нашей молитвой в вечность, куда уходят души усопших. Вечность, дарованную человеку Христовым Воскресением, которая преодолевает и время, и пространство, и саму смерть", – отметил митрополит Епифаний на своей странице в Facebook.

Пока же глава ПЦУ призывает вспомнить и помолиться за усопших родных и близких дома, а записки за упокой подать онлайн.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в этом году из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса происходила онлайн-трансляция богослужений на Пасху.

Однако, несмотря на карантинные мероприятия немало людей таки пошли в храмы. По данным полиции, в Украине в пасхальную ночь в церкви пришли почти 130 тысяч верующих, в 19 случаях полиция зафиксировала нарушение карантинных ограничений.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 7 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 578 новых случаев. В министерстве связывают новый антирекорд заболеваемости COVID-19 с несоблюдением карантина во время Вербной недели и на Пасху.