Полковник медицинской службы ВСУ Иван Гайда умер от коронавируса

Жизнь врача оборвалась в Киеве.

В Киеве от коронавирусной инфекции скончался начальник Львовского военного госпиталя, врач высшей категории Иван Гайда.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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"Только что стало известно, что от осложнений через COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных. Соболезнования родным и близким! Вечная память!", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Игорь Гайда был полковником медицинской службы Вооруженных сил Украины, врачом высшей категории, начальником Военно-медицинского клинического центра Западного региона.

21 августа 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны Ивану Гайда было присвоено звание заслуженного работника здравоохранения Украины.

А в 2015 году он был награжден орденом Даниила Галицкого.

Ивану Гайда было 58 лет. Мэр Львова Андрей Садовый добавил, что детали похорон сообщат позже.

Как сообщал ранее УНИАН, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что существенный рост новых случаев COVID-19 в Украине связан с постепенным смягчением карантинных мероприятий.

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