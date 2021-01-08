В рамках расследования проверяются обстоятельства вакцинации отдельных граждан как в медицинских учреждениях, так и за их пределами.

Служба безопасности расследует ввоз в Украину и применение ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.

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Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-центр СБУ.

«По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer», - сообщили в спецслужбе.

По данному факту 6 января начато уголовное производство (ч.3 ст. 321 УК Украины).

В рамках расследования проверяются обстоятельства вакцинации отдельных граждан как в медицинских учреждениях, так и за их пределами.

Подпольная вакцинация в Украине

Как сообщалось, недавно несколько украинских СМИ написали о тайной вакцинации народных депутатов и чиновников вакциной, которую якобы контрабандой доставили из Израиля.

6 января президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль поручили правоохранительным органам проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от COVID-19.

В Министерстве здравоохранения Израиля, в свою очередь, исключили возможность контрабанды вакцины от коронавируса в Украину.

6 января глава МЗ Украины Максим Степанов заявил, что поставка в нашу страну первой партии из 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

В то же время первые 700 тысяч доз (из 1,9 млн) вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac Украина может получить в феврале этого года.

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Автор: Светлана Закелова