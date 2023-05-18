Источником для восстановления могут стать арестованные активы России.

Энергетическая система Киевской области требует комплексного восстановления и ремонтов, сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, Киевщина уже начала готовиться к отопительному сезону, но энергосистема области сейчас находится в очень тяжелом состоянии. По подсчетам специалистов, убытки только в Киевской области составляют около 1 миллиарда гривен.

Кравченко добавил, что источником для восстановления могут стать арестованные активы России, но это долгий процесс и в первую очередь надо рассчитывать на собственные ресурсы.

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В частности, возможно придется увеличить стоимость электроэнергии для населения.

"Это очень трудное решение. Правительство еще не приняло это решение, чтобы побороть нашего врага, который осуществляет обстрелы дальше и война идет, то возможно будут подняты тарифы", - подчеркнул он.

Напомним, Национальный банк Украины закладывает в свой прогноз повышение тарифа на электроэнергию уже в этом году.