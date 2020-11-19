По словам специалиста, если чешется лицо от маски, необходимо разбираться на каждом конкретном случае.

Инфекционист Ольга Голубовская ответила на один из часто задаваемых вопросов: что делать, если некомфортно носить защитную маску.

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«Здесь надо разбираться на каждом конкретном случае, почему чешется лицо от маски», – отметила специалист.

При этом она дала совет, что делать в таких ситуациях: «Конечно, лучше всего дать такую рекомендацию на сегодняшний день: вообще меньше куда-то выходить, чтобы меньше носить маску. Дать рекомендацию, чтобы не носить эту маску или чем-то лицо помазать, чтобы не было зуда, мы не можем».

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Автор: Катерина Шварц