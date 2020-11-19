Инфекционист Ольга Голубовская ответила на один из часто задаваемых вопросов: что делать, если некомфортно носить защитную маску.
Читайте такжеГлавный санврач рассказал, что делать украинцам при появлении симптомов коронавирусаСоответствующая видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Коронавирус_инфо».
«Здесь надо разбираться на каждом конкретном случае, почему чешется лицо от маски», – отметила специалист.
При этом она дала совет, что делать в таких ситуациях: «Конечно, лучше всего дать такую рекомендацию на сегодняшний день: вообще меньше куда-то выходить, чтобы меньше носить маску. Дать рекомендацию, чтобы не носить эту маску или чем-то лицо помазать, чтобы не было зуда, мы не можем».
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