В КГГА рассказали, откроют ли с 12 мая пляжи и популярную "качалку" в Гидропарке

Принимая решение об открытии пляжей, городская власть будет ориентироваться на постановления центральных органов власти, а также вносить собственные предложения.

Несмотря на ослабление карантина с 12 мая, пляжи в Киеве будут закрыты.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает «Обозреватель».

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"Мы не планируем давать доступ для отдыха на прибрежных территориях, пляжах. Пока что первый этап так называемого ослабления карантина этого не предусматривает", – уточнил он.

"Мы понимаем, что пляжи имеют свою специфику с точки зрения возможности распространения заболевания. О них будет отдельный разговор, отдельные мероприятия", – добавил чиновник.

По его словам, принимая решение об открытии пляжей, городская власть будет ориентироваться на постановления центральных органов власти, а также вносить собственные предложения.

Пантелеев также объяснил, как ослабление карантина с 12 мая зацепит Гидропарк. "В Гидропарке расположены и пляжные территории, и есть парковые элементы. Будет применяться дифференцированный подход. Пляжи будут закрытыми", – подчеркнул он.

По словам чиновника, "качалку" – тренажеры под открытым небом – также не планируется открывать. "Никто не против занятий спортом, но поверхности являются опасными с точки зрения распространения вируса. Проблема только в этом. Поэтому спортивные и детские площадки пока открывать не планируем. По нашему мнению, это опасно", – пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что массовые мероприятия в столице 8 мая Дня памяти и примирения и 9 мая – в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, из-за карантинных ограничений не будут проводиться.