В Кабмине назвали тему предстоящего Первого урока в украинских школах

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что государство, церковь и религиозные организации должны "правильными словами" научить людей не рисковать жизнью и здоровьем.

Первый урок в учебных заведениях стоит посвятить теме профилактики коронавируса.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поддержал это предложение и поручил и. о. министра образования и науки Сергею Шкарлету проработать такую возможность, сообщается на Правительственном портале.

Шмыгаль отметил важность сотрудничества правительства и Совета церквей в вопросе просветительской работы с населением по предотвращению распространения COVID-19.

«В начале эпидемии нам удалось преодолеть панику в обществе. Однако сегодня люди стали забывать об угрозе. Убежден, что наша слаженная работа спасет не один десяток тысяч жизней и сохранит здоровье людей», - сказал он.

По словам премьера, необходимо начать большой общественный диалог, чтобы избежать риска перегруженности заболевшими учреждений здравоохранения, но в то же время «дети должны учиться, предприятия работать, люди - иметь возможность ходить в церковь, при этом соблюдая правила безопасности».

В сообщении отмечается, что представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выразили готовность сотрудничать с правительством в просветительской работе по COVID-19.

Коронавирус в Украине: статистика

За прошедшие сутки в Украине был установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 - болезнь выявлена у 2 тыс. 134 человек.

С начала пандемии состоянию на утро 20 августа в стране лабораторно подтверждено 98 тыс. 537 случаев COVID-19, выздоровела 50 тыс. 441 человек, умерли 2 тыс. 184.

Вечером в Украине обновили разделение на карантинные зоны.

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Автор: Надя Пришляк