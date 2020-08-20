В Кабмине назвали тему предстоящего Первого урока в украинских школах
Первый урок в учебных заведениях стоит посвятить теме профилактики коронавируса.
Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поддержал это предложение и поручил и. о. министра образования и науки Сергею Шкарлету проработать такую возможность, сообщается на Правительственном портале.
Шмыгаль отметил важность сотрудничества правительства и Совета церквей в вопросе просветительской работы с населением по предотвращению распространения COVID-19.
«В начале эпидемии нам удалось преодолеть панику в обществе. Однако сегодня люди стали забывать об угрозе. Убежден, что наша слаженная работа спасет не один десяток тысяч жизней и сохранит здоровье людей», - сказал он.
По словам премьера, необходимо начать большой общественный диалог, чтобы избежать риска перегруженности заболевшими учреждений здравоохранения, но в то же время «дети должны учиться, предприятия работать, люди - иметь возможность ходить в церковь, при этом соблюдая правила безопасности».
В сообщении отмечается, что представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выразили готовность сотрудничать с правительством в просветительской работе по COVID-19.
Коронавирус в Украине: статистика
- За прошедшие сутки в Украине был установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 - болезнь выявлена у 2 тыс. 134 человек.
- С начала пандемии состоянию на утро 20 августа в стране лабораторно подтверждено 98 тыс. 537 случаев COVID-19, выздоровела 50 тыс. 441 человек, умерли 2 тыс. 184.
- Вечером в Украине обновили разделение на карантинные зоны.
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