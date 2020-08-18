Ограничение пересечения админграницы с оккупированным Крымом: правозащитники дали рекомендации

С 9 по 14 августа в украинские правозащитные организации обратились 462 человека, из них 428 обращались именно относительно пересечения админграницы.

Правозащитники обнародовали рекомендации относительно ограничений по пересечению админграницы с оккупированным Крымом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на пресс-конференции в Киеве.

Так, по словам председателя правления Крымской правозащитной группы (КПГ) Ольги Скрипник, с 9 по 14 августа в украинские правозащитные организации обратились 462 человека, из них 428 обращались именно относительно пересечения админграницы - это более 90% обращений.

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Она подчеркнула, что работать правозащитникам пришлось почти круглосуточно, ведь после принятия правительством решения о закрытии КПВВ на админгранице с Крымом никаких дополнительных разъяснений гражданам предоставлено не было.

Кроме того, такое решение было принято в субботу, а начало действовать в воскресенье, когда государственные органы не работают и никаких разъяснений на сайтах госорганов люди также не могли получить.

"Первые два дня работать было очень сложно, потому что мы не имели никаких разъяснений, особенно это касалось гуманитарных оснований. Лишь через несколько дней появились разъяснения на сайте Министерства реинтеграции, на которые мы хоть как-то могли ссылаться", - рассказала Скрипник.

По ее словам, опубликованные Минреинтеграции гуманитарные основания для пересечения админграницы требуют дополнений, поскольку к ним не включен ряд событий, например, рождение ребенка, свадьба или другой праздник у близких родственников. Также не указан исчерпывающий перечень документов, которые люди должны предоставить в подтверждение наличия у них оснований для пропуска через КПВВ.

Кроме того, чтобы пересечь админграницы по причине тяжелой болезни члена семьи или потребности в лечении, людям приходится разглашать свои диагнозы или диагнозы родных и сообщать персональные данные.

Отдельно руководительница КПГ остановилась и на вопросе самоизоляции, ведь, согласно новому постановлению правительства, ее должны были проходить все, кто выезжает из оккупированного Крыма, однако впоследствии из этого списка исключили абитуриентов.

"Но осталось много категорий, которые были не учтены ... Речь идет, например, о людях, которые направляются на подконтрольную территорию из-за смерти близких родственников. Поскольку они также подлежат самоизоляции, то они не успевают получить результаты тестирования на COVID-19, и могут не успеть на похороны и не имеют возможности участвовать в организации похорон", - добавила она.

Скрипник также отметила, что с проблемой самоизоляции столкнулись и люди, которые направлялись в другие страны, и люди, которые планировали получить лечение на подконтрольной территории или пройти медобследование.

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По ее словам, из-за ограничений на оккупированную территории Крыма не могут попасть и представители Православной церкви Украины, которые вынуждены были вынуждены выехать с оккупированного полуострова, однако продолжают регулярно его посещать для осуществления религиозных обрядов.

Как отметила юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Анна Рассамахина, решить вышеупомянутые проблемы помогла бы отмена решения правительства и принятие другого, которое бы законными методами и без ущемления прав людей регулировало вопросы пересечения админграницы.

"Следовало бы четко прописать перечень гуманитарных оснований и документов, их подтверждающих ... Кроме того, должна быть прозрачная процедура принятия решения о пропуске и возможность его обжалования, поскольку сейчас ... это можно сделать только в судебном порядке, но пройдет несколько месяцев или более, пока будет вынесено решение суда, которое уже будет неактуаленым", - подчеркнула она.

Рассамахина добавила, что правозащитники также рекомендуют правительству освободить от самоизоляции граждан, следующих транзитом через подконтрольную территорию, а также людей, которые едут на похороны и на лечение, и разрешить пересекать админграницы представителям ПЦУ и лицам, следующим на подконтрольную или неподконтрольную территорию для воссоединения с семьей.

Кроме того, правозащитники просят публично объяснить причины возобновления ограничений относительно пересечения админграницы.

Пересечение админграницы с Крымом: причины введения ограничений

Кабмин с 9 по 30 августа прекратил работу КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19. Правозащитники назвали такое решение необоснованным.

Позже Минреинтеграции опубликовало список гуманитарных оснований для пересечения админграницы.

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Автор: Антонина Доломанжи