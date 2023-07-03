Пограничники призвали украинцев для пересечения границы ехать в Закарпатскую и Черновицкую области.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) предупредила граждан об образовании больших очередей на украинско-польской границе.

В ГНСУ объяснили, что в связи с началом летнего сезона и каникул увеличился пассажиропоток на границе Украины с Польшей.

"Рекомендуем гражданам, которые направляются через Польшу транзитом, выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей", - обратились с просьбой к украинцам пограничники.

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Ситуация на границе

О том что участок границы Украины с Польшей наиболее загружен знают все. Порой там можно простоять чуть ли не сутки. Ранее в ГПСУ уже обращались с просьбой к украинцам не устраивать скандалов на пунктах пропуска из-за долгого ожидания в очередях. Например, очереди грузовиков могут составлять до семи дней на выезд из Украины.

Кроме того, 13 июня ГПСУ сообщила, что выданные без использования специальных бланков нотариальных документов доверенности на белых листах бумаги для выезда детей за границу отныне нуждаются в подтверждении.

А 29 мая в Госпогранслужбе развеяли слухи о том, что молодым ребятам в возрасте 17-ти лет могут запреты выезд из Украины из-за мобилизации и военного положения.

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