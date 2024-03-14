Нардеп отметил, что перерегистрация не сработает в случае принятия нормы об ограничениях для уклонистов.

Перерегистрация траснпортных средств на жен и других родственников не поможет гражданам, которые уклоняются от мобилизации.

Об этом народный депутат Украины и член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сказал в эфире телеканала "Киев24.News".

"Многие граждане Украины почему-то попутали относительно ограничения владения транспортным средством и начали перерегистрировать свое транспортное средство на жен, сестер и т.д. Да нет, друзья. Эта норма касается сугубо управления транспортным средством. Сейчас эта норма, по состоянию на сегодня, осталась в проекте закона. Только там механизм выполнения этой нормы, которая будет перенесена все же в Кодекс Украины об административных правонарушениях", - сказал Федиенко.

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Ограничения в отношении транспорта уклонистов

Как сообщал УНИАН, 13 марта стало известно, что профильный комитет Верховной Рады не поддержал предложенных ограничений в отношении уклонистов от мобилизации, кроме одного - по ограничению управления транспортным средством.

По словам Федиенко, должен появиться совместный реестр с Национальной полицией, в котором будет указано, что человек является уклонистом или находится в розыске. Он добавил, что если полицейский остановит транспортное средство, то он в реестре сможет увидеть, что это уклонист. По его словам, в полиции должны разработать алгоритм дальнейших действий для правоохранителей.

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