Социолог убеждена, что перепись населения является необходимым диагнозом обществу

Социолог отметила, что на перепись населения нужно где-то 5,8 млрд гривень.

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова считает, что перепись населения является необходимым диагнозом обществу.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

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Как она отметила, 5,8 млрд грн, что требует проведение переписи, - это не на один год: в этом году должны быть осуществлены подготовительные работы, в следующем - сама перепись, а в 2022 году - обработка результатов.

"Итак 5,8 млрд гривен на три года - это неподъемная сумма? Сколько там по словам Максима Нефьодова Украина теряет на схемах на таможне? Давайте наведем там порядок, и сразу появятся деньги на перепись. Это если вопрос в деньгах, а не в чем-то другом", - заявила она.

На вопрос о том, боится ли власть проводить перепись, чтобы ее потом не обвинили в тех плохих показателях, Либанова ответила: "так в этом же всегда можно обвинить предыдущую власть!".

"Для того, чтобы установить диагноз обществу, надо провести перепись. Система демографических реестров, безусловно, позволит удешевить будущие переписи. Но ее в Украине нет". - добавила она.

Ранее УНИАН сообщал: в Кабмине заявляли, что из-за пандемии коронавируса всеукраинская перепись населения вряд ли пройдет в 2021 году.

Отметим, согласно данным оценки численности наличного населения Украины, в стране проживает 37 млн 289 тысяч человек.