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Нежные панкейки: рецепт приготовления незабываемых панкейков

18:04, 08 мая 2020
Общество
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Панкейки рецепт / depositphotos.com

Панкейки – популярный десерт из Северной Америки. Для американцев это неотъемлемая часть завтрака. И во многих ресторанах мира эта вкусная выпечка уже стала традиционной частью меню.

Ингредиенты

Для приготовления этого вкусно десерта понадобится:

  • 250 мл молока;
  • 3 ст. ложки растительного или 40 гр. растопленного сливочного масла, оно должно быть остывшее или чуть теплое, но не горячее;
  • 1 яйцо;
  • 4 ст.л. сахара;
  • 1 ч.л. разрыхлителя;
  • 1/4 ч.л. соли;
  • 170 гр муки.

Процесс приготовления

Американские панкейки / depositphotos.com

Первым делом необходимо смешать в миске молоко, яйца, масло и сахар. Можно легко взбить все венчиком или вилкой.

Читайте такжеКак приготовить самый вкусный плов: пошаговый рецептПосле этого смешать муку, соль и разрыхлитель, просеять в молочно-яичную смесь. Размешать так, чтобы получилась однородная масса без комочков.

Разогреть сковороду, смазывать ничем не нужно, она должна быть сухой.

На 1 панкейк нужно 2 ст.л. теста, выливаем на сковороду и ждем, когда начнут появляться пузырьки. Как только это случится, переворачиваем панкейк.

Как сделать панкейки / depositphotos.com

Не нужно ждать, когда вся поверхность блинчика покроется пузырьками, вот как только начали появляться, так и переворачиваем.

На другой стороне панкейк печется еще быстрее, потому важно уследить, чтобы он не подгорел.

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