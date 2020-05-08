Нежные панкейки: рецепт приготовления незабываемых панкейков

Легкий способ приготовления популярного десерта в домашних условиях.

Панкейки – популярный десерт из Северной Америки. Для американцев это неотъемлемая часть завтрака. И во многих ресторанах мира эта вкусная выпечка уже стала традиционной частью меню.

Ингредиенты

Для приготовления этого вкусно десерта понадобится:

250 мл молока;

3 ст. ложки растительного или 40 гр. растопленного сливочного масла, оно должно быть остывшее или чуть теплое, но не горячее;

1 яйцо;

4 ст.л. сахара;

1 ч.л. разрыхлителя;

1/4 ч.л. соли;

170 гр муки.

Процесс приготовления

Первым делом необходимо смешать в миске молоко, яйца, масло и сахар. Можно легко взбить все венчиком или вилкой.

Читайте такжеКак приготовить самый вкусный плов: пошаговый рецептПосле этого смешать муку, соль и разрыхлитель, просеять в молочно-яичную смесь. Размешать так, чтобы получилась однородная масса без комочков.

Разогреть сковороду, смазывать ничем не нужно, она должна быть сухой.

На 1 панкейк нужно 2 ст.л. теста, выливаем на сковороду и ждем, когда начнут появляться пузырьки. Как только это случится, переворачиваем панкейк.

Не нужно ждать, когда вся поверхность блинчика покроется пузырьками, вот как только начали появляться, так и переворачиваем.

На другой стороне панкейк печется еще быстрее, потому важно уследить, чтобы он не подгорел.