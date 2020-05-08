Нежные панкейки: рецепт приготовления незабываемых панкейков
Панкейки – популярный десерт из Северной Америки. Для американцев это неотъемлемая часть завтрака. И во многих ресторанах мира эта вкусная выпечка уже стала традиционной частью меню.
Ингредиенты
Для приготовления этого вкусно десерта понадобится:
- 250 мл молока;
- 3 ст. ложки растительного или 40 гр. растопленного сливочного масла, оно должно быть остывшее или чуть теплое, но не горячее;
- 1 яйцо;
- 4 ст.л. сахара;
- 1 ч.л. разрыхлителя;
- 1/4 ч.л. соли;
- 170 гр муки.
Процесс приготовления
Первым делом необходимо смешать в миске молоко, яйца, масло и сахар. Можно легко взбить все венчиком или вилкой.
Читайте такжеКак приготовить самый вкусный плов: пошаговый рецептПосле этого смешать муку, соль и разрыхлитель, просеять в молочно-яичную смесь. Размешать так, чтобы получилась однородная масса без комочков.
Разогреть сковороду, смазывать ничем не нужно, она должна быть сухой.
На 1 панкейк нужно 2 ст.л. теста, выливаем на сковороду и ждем, когда начнут появляться пузырьки. Как только это случится, переворачиваем панкейк.
Не нужно ждать, когда вся поверхность блинчика покроется пузырьками, вот как только начали появляться, так и переворачиваем.
На другой стороне панкейк печется еще быстрее, потому важно уследить, чтобы он не подгорел.