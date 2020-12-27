В среднем по Украине загруженность коек в больницах первой волны для больных COVID-19 или с подозрением на эту болезнь составляет 38,4%.
Читайте такжеВ сети появились объявления мошенников о продаже "вакцины" от коронавируса-ЕврополОб этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные Минздрава.
"Наибольшая загруженность коек – в Николаевской области (61,5%). На втором месте Одесская область – 52,1%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в других областях загруженность не превышает 50%.
"В Киеве больными с подтвержденным коронавирусом или с подозрением занято 45,3% отведенных для этого коек", - подчеркивает издание.
Что этому предшествовало
- 26 декабря главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заверил, что более 70% от всех коек, выделенных под лечение больных COVID-19, обеспечены кислородом.
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