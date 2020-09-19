Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавируса.
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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
В "красной" зоне оказалось 47 стран мира. К слову, по состоянию на 4 сентября в списке было 50 стран. Следует заметить, что при распределении считается количество активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.
Страны по списку "красной" зоны
В список "красной" зоны вошли такие страны: США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Чехия, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина, Испания и другие.
Страны по списку "зеленой" зоны
В "зеленом" списке: Румыния, Австрия, Германия, Эстония, Бельгия, Португалия, Великобритания, Россия, Тунис, Италия, Польша, Сербия, Кипр, Китай, Япония и прочие.
На основании чего вносят в "красный" список
Отметим, в "красный список" Украины входят государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же, если в странах прирост количества инфицированных в течение последних 14 дней был больше аналогичного за прошедшие 14 дней на 30%.
Что этому предшествовало
- Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 сентября приняла решение о разделении Украины на новые зоны карантина.
- С 00: 00 понедельника, 21 сентября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
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