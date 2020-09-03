В районе проведения паломничества будут установлены карантинные контрольно-пропускные пункты.

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям установила ряд ограничений для хасидов, совершающих паломничество в Умань.

Об этом в Telegram сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов.

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Он отметил, что на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассмотрели вопрос о массовом паломничестве брацлавских хасидов в Умань Черкасской области для празднования Рош га-Шана (Нового года по иудейскому календарю).

Было решено дать ряд поручений Черкасской ОГА совместно с Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел, Нацполицией, Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, Госпродпотребслужбой и Национальной гвардией на период с 15 до 21 сентября 2020 года в районе проведения паломничества: запретить проведение массовых культурных мероприятий, в т.ч. религиозных и культурных, с участием более одного человека на 10 кв. метров площади здания или территории; запретить проведение концертов, дискотек, работу развлекательных заведений; запретить стихийную торговлю и тому подобное.

Также было принято решение создать штаб по безопасному проведению празднования Рош га-Шана в Умани с привлечением правоохранительных органов, медицинских служб, органов местного самоуправления, представителей Федерации еврейских общин Украины и общественных организаций, обеспечить проведение его ежедневных заседаний для решения оперативных вопросов; установить границы района проведения паломничества.

Кроме того, Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поручила установить достаточное количество карантинных контрольно-пропускных пунктов при въезде в Умань и вблизи мест паломничества, организовать проведение на этих пунктах температурного скрининга граждан; организовать установку в районе проведения паломничества и на основных объектах дополнительной разметки для соблюдения гражданами социальной дистанции, а также дополнительных дорожных знаков.

Также ответственные органы власти должны определить отдельные инфраструктурные объекты, которые будут использовать в качестве обсерваторов в случае резкой вспышки заболевания COVID-19 среди паломников и среди работников органов государственной власти, которые будут обеспечивать правопорядок и оказывать медицинскую помощь в районе проведения паломничества.

Кроме того, будет определен порядок доставки продуктов питания в район проведения паломничества и вывоза отходов, организовано проведение надлежащей дезинфекции мест паломничества, культовых зданий, а также мест питания и проживания.

Кроме того, местные власти должны организовать проведение расчета площади основных объектов, которые будут посещать паломники, с целью определения количества граждан, которые могут находиться одновременно вблизи мест паломничества, в соответствии с карантинными ограничениями; спланировать с использованием необходимого количества турникетов порядок прохода паломников в культовые здания путем разделения на две части для входа и выхода, а также предусмотреть проведение температурного скрининга.

Паломничество хасидов в Умани: что известно

Летом МИД Израиля призвал украинские власти принять меры для того, чтобы не допустить массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

18 августа правительства Украины и Израиля в совместном заявлении призвали хасидов из-за угрожающей эпидемической ситуации воздержаться от посещения Умани.

Президент фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун выразил надежду, что органы местной и центральной власти Украины, несмотря на карантин, позволят хасидам совершить паломничество к священным для них местам в Умани.

27 августа правительство установило запрет на въезд иностранных граждан с полуночи 28 августа.

По данным полиции, на сегодня в Умани находится около 500 паломников-хасидов, а публичный порядок в городе будет обеспечивать более 500 полицейских.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош га-Шана) в Умань прибыли более 30 000 паломников. В этом году празднование Рош га-Шана запланировано на 18 сентября.

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Автор: Дмитрий Хилюк