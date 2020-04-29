После 11 мая формат карантина в Украине могут изменить: Шмыгаль раскрыл детали

В случае вспышек инфекции в отдельных регионах карантин усиливать именно там, а не в целом по всей стране, объяснил премьер.

После 11 мая одним из шагов правительства по предотвращению коронавирусной болезни может быть применение карантинных мер в отдельных регионах Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

"Вчера на Совете экономического развития мы поговорили с ведущими экономистами. Они поддержали правительственный план, согласны с предложением о том, что нужно запускать адаптивный карантин. Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране", - сказал он.

По словам Шмыгаля, это шаги, которые могут быть приняты после 11 мая.

Как сообщал УНИАН, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать минимум до 11 мая.