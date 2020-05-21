В Минобразования раскрыли особенности работы детских садов во время карантина

Детям будут измерять температуру каждые четыре часа.

В украинских детских садах после их открытия детям и сотрудникам будут измерять температуру. В том случае, если она превысит 37,2 градуса, их не будут допускать в заведение.

Об этом сообщила и.о. министра образования Любомира Мандзий, передает "Лига".

"Перед входом им измерят температуру. Если температура высокая, их не будут допускать в заведение. Родители должны забрать их (детей, - ред.) домой. Сады мы открываем с 25 мая, но при условии создания безопасных условий", - отметила Мандзий.

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Чиновница уточнила, что детям должны измерять температуру каждые четыре часа. "Если в течение дня поднимается температура, ребенку должны создать условия, чтобы изучить ее состояние", - отметила чиновник.

Что касается прогулок на улице, то важно, утверждает Мандзий, обеспечить социальную дистанцию.

"Главное - обеспечить социальную дистанцию ​​между группами, чтобы дети меньше контактировали между собой, но при этом взаимодействовали. Воспитатели имеют достаточно опыта и средства для таких условий", - сказала она, уточнив, что все игрушки должны быть продезинфицированы.

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Мандзий добавила, что если во время еды дети раньше сидели за столом по четыре человека, то теперь будут по двое по диагонали.

Напомним, детские сады возобновят работу 25 мая.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Максим Степанов признал, что установленные для работы детсадов противоэпидемические требования довольно трудно выполнить, но подчеркивает их необходимость для снижения риска распространения COVID-2019.

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