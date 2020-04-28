Минздрав: после открытия рынков инспектор каждое утро будет выдавать разрешение на работу

По словам главного санитарного врача, соответствующее решение Кабмина ожидается в среду, 29 апреля.

После возобновления работы некоторых продовольственных рынков в Украине инспектор Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов каждое утро будет решать, выдавать разрешение на работу рынка, анализируя состояние его деятельности за предыдущий день.

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Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Завтрак с 1 + 1».

«Рынки можно открывать, но при соблюдении условий. Мы уже такую попытку делали, когда прописали условия и попросили органы местного самоуправления открывать только те рынки, там где есть необходимость их открыть, чтобы люди могли приходить и покупать пищевые продукты и соблюдать эти условия, но, к сожалению, получилось так, как получается довольно часто в нашей стране - взяли и открыли все рынки и на этих рынках полиция фиксировала многочисленные нарушения», - рассказал он.

Ляшко отметил, что сейчас открываются рынки, но «другим путем». «Мы прописываем нормы и контроль будет обеспечивать только национальный уровень - Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов. Каждое утро инспектор будет давать разрешение или не будет давать разрешение на открытие рынка, анализируя состояние его деятельности, работы за предыдущий день», - добавил он.

По словам главного санитарного врача, соответствующее решение Кабмина ожидается в среду, 29 апреля.

Как сообщал УНИАН, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать как минимум до 11 мая.

31 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продовольственных рынков в Украине на период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Однако уже 16 апреля главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам власти запретить работу продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Кабинет министров Украины в среду, 29 апреля, рассмотрит вопрос возобновления работы некоторых продовольственных рынков.