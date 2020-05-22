Открытие детских садов в Украине: Минздрав утвердил полный перечень рекомендаций

На период карантина в детсадах запрещено: использование многоразовых полотенец; использование мягких игрушек; использование ковров с длинным ворсом; использование уличной обуви внутри детского сада; проведение массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей.

Министерство здравоохранения утвердило перечень рекомендаций по организации противоэпидемических мер в учреждениях дошкольного образования.

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Об этом сообщает в Facebook Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. Также опубликована скан-копия постановления главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, которое вступает в силу с 25 мая.

Новые правила работы детских садов: перед началом работы заведения всем работникам измеряют температуру, детям будут измерять температуру перед входом в заведение, работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 градусов по Цельсию, не допускаются в заведение. Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками. Учреждения должны быть оснащены антисептиками, дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя. Также в игровой форме на собственном примере воспитатели должны учить детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.

На период карантина в детсадах запрещено: использование многоразовых полотенец; использование мягких игрушек; использование ковров с длинным ворсом; использование уличной обуви внутри детского сада; проведение массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей.

На период карантина рекомендуется: не допускать смешивания детских групп; предоставлять приоритет играм на свежем воздухе; ограничить игры, предусматривающие физический контакт детей и использование инвентаря.

Детсад должен обеспечить 5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств, их правильную утилизацию; научить работников правилам правильного использования средств защиты и организовать контроль выполнения этих правил; заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца - на бумажные; предупредить родителей об особых условиях работы заведения; регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами; регулярно проветривать помещения; временно отстранить от работы лиц из «группы риска»; работники заведения должны регулярно пользоваться антисептиками; работники заведения должны воздерживаться от контакта с больными людьми; работники заведения должны самоизолироваться, в случае подозрения на респираторное заболевание.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров установил адаптивный карантин в Украине с 22 мая по 22 июня. Согласно этому решению, с 25 мая в регионах, которые отвечают соответствующим критериям, разрешается открывать дошкольные учебные заведения.

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