Степанов напомнил, по каким правилам после открытия будут работать детсады

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал родителей доверять только рекомендациям Минздрава.

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, по каким правилам будут работать детсады после открытия, и призвал родителей доверять только рекомендациям Министерства здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

Он напомнил, что с 25 мая в областях, где позволят установленные правительством критерии, заработают детские сады.

Степанов отметил, что в последнее время в Минздрав поступает много сообщений от родителей о правилах работы детсадов в условиях адаптивного карантина. По словам министра, родители ссылаются на данные «экспертов», которые комментируют эту тему в СМИ и рассказывают о правилах, которые правительство не устанавливало, например о том, что все дети во время пребывания в учреждениях якобы должны быть в масках.

Читайте такжеОткрытие детских садов в Украине: Минздрав утвердил полный перечень рекомендаций

В связи с этим он в очередной раз озвучил новые правила работы детских садов: перед началом работы заведения всем работникам измеряют температуру тела, детям температуру будут измерять перед входом в заведение, работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 градусов, не допускаются в заведение. Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками.

В учреждениях должны быть антисептики, дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя. Также в игровой форме по собственному примеру воспитатели должны учить детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерять температуру.

Кроме того, на период карантина в детских садах запрещено использование: многократных полотенец; мягких игрушек; ковров с длинным ворсом; уличной обуви внутри помещений детсада; проведение массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей.

Детсад должен обеспечить 5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств, их правильную утилизацию; научить работников правилам использования средств защиты и организовать контроль выполнения этих правил; заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца - на бумажные; предупредить родителей об особых условиях работы заведения; регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами; регулярно проветривать помещения; временно отстранить от работы лиц из группы риска; работники заведения должны регулярно пользоваться антисептиками; воздерживаться от контакта с больными людьми; а также работники заведения должны самоизолироваться в случае подозрения на респираторное заболевание.

Степанов также призвал родителей читать рекомендации Минздрава и доверять только им.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram