Оккупанты изменили правила въезда на территорию аннексированного Крыма

Для въезда нужно иметь с собой документ, подтверждающий отрицательный результат на тест COVID-19.

Российская власть, оккупировавшая украинский полуостров, отменила обязательную двухнедельную обсервацию для лиц, въезжающих в аннексированный Крым.

Об этом сообщает офис украинского омбудсмена по правам человека.

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Для въезда при себе нужно иметь медицинский документ на русском или английском языках, подтверждающий отрицательный результат ПЛР-теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не более, чем за три дня до прибытия на территорию оккупированного полуострова.

В случае отсутствия граждане должны пройти его в течение трех дней за свой счет. Инфицированных отправлять на изоляцию по месту жительства.

«Обращаем внимание на требования к условиям изоляции по месту проживания или пребывания граждан: находиться в изолированном помещении; исключить контакт с окружающими, которые не находятся в изоляции», – напомнили у омбудсмена.

Как сообщал УНИАН, случайные отдыхающие выложили в сеть настоящие фото из аннексированного Россией Крыма, где с начала июля начался туристический сезон.

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