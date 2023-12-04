Основатель Parimatch заявил о намерении отдать треть холдинга: в компании подозревают аферу

В холдинге Parimatch назревает большая сделка: основатель компании Эдуард Швиндлерман готовится передать половину своих акций, а это примерно 35% акций холдинга, фигурантам многих уголовных производств, в том числе о хищении денег Министерства обороны Украины. Об этом говорится в расследовании Blackbox OSINT, пишет издание "Апостроф".

Соглашение, якобы лоббируемое гендиректором Parimatch Максимом Ляшко, предусматривает передачу трети холдинга Александру Мельничуку и Владиславу Клищару, которые акционерам Parimatch были представлены сотрудниками ЦРУ, европейских спецслужб и инвесторами со связями в правительствах США, Европы и Украины. За передачу акций они обещают Швиндлерману решить вопрос со снятием санкций с Parimatch в Украину и возвращением букмекера на украинский рынок.

Акционеры и сотрудники компании видят в сделке потенциальную аферу. Клищар и Мельничук отметили, что формальным держателем акций Parimatch с их стороны будет компания SARN Energy, позиционирующая себя консалтинговой фирмой со связями в американской администрации. В Чехии SARN Energy знают в связи с аферами. Как писали чешские СМИ, заключая соглашения SARN Energy, не выполнив договора, начинает требовать деньги у компаний и подает в американские суды с целью давления на бизнес. Как сообщает издание "Parlamentnilisty", SARN EnergyХ даже пытались шантажировать словацкое государство после дела с мошенническими приобретенными акциями Transpetrol.

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Также аналитики пишут, что Владислав Клищар якобы был подозреваемым в уголовном производстве по факту разбоя в центре Киева в 2015, когда он, вероятно, с сыном Леонидом напали на водителя Daewoo Lanos и отобрали у него сумку из 70 тыс долл. С 2007 по 2012 Клищар был помощником нардепа от Партии регионов Александра Едина, связан с Сергеем Лекарем - бывшим главой аппарата МВД времен Януковича. Жена Клищара Наталья Минская – гражданка РФ, имеет регистрацию в Москве, владеет недвижимостью в России, где была предпринимателем. С декабря 2022 по сентябрь 2023 Клищар был членом наблюдательного совета словацкой компании SEVOTECH - эта компания стала фигурантом дела о хищении денег Минобороны Украины. МО перечислило почти 1,34 млрд грн компании "Львовский арсенал" за поставку 100 тысяч артиллерийских мин, та перечислила деньги SEVOTECH, после чего деньги исчезли, не дойдя до конечного поставщика — хорватской Elmech Sintermak, а Минобороны не получило товар. Клищар может быть причастен к схеме хищений в Одесском припортовом заводе: он выступал основателем чешской фирмы EPI Group sro, которая купила у ОПЗ по заниженным ценам ильменитовый концентрат, после чего перепродала его по рыночным ценам компании Дмитрия Фирташа "Екрейниан Кемикал", которая находится в оккупированном Крыму.

В Parimatch подозревают, что новые акционеры могут вывести базу данных игроков, софт для работы букмекера лотерейным компаниям, поскольку у сына Владислава Клищара Леонида Клищара были связи с "Украинской национальной лотереей" (УНЛ) и "Спортлото". В Верховной Раде рассматривается законопроект о предоставлении льгот лотерейным компаниям на получение лицензий онлайн-казино и букмекера.

В марте 2022 Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на Parimatch.