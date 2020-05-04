ОП: ослабление карантина с 11 мая не означает, что власть "не думает о завтрашнем дне"

По словам Ермака, следующие решения украинской власти будут исходить из эпидемической ситуации в стране.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что решение правительства об ослаблении карантина с 11 мая не означает, что власти «успокоились» и «не думают о завтрашнем дне».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-дискуссии «Пандемия, реформы, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

«Сегодня правительство приняло решение, что с 11 мая, если не будет никаких изменений по числу заболевших, мы начнем постепенное ослабление карантина, но это ни в коем случае не означает, что мы уже успокоились и не думаем о завтрашнем дне, поэтому, безусловно, эта ситуация находится под особым контролем президента, правительства, мы будем принимать следующие решения в соответствии с той ситуации, которая будет складываться», - заявил он.

Ермак отметил, что в Украине очень внимательно следят за развитием ситуации в мире по COVID-19. «Сегодня здесь, к счастью, Украина в конце этого списка и по числу заболевших, и по смертям от коронавируса», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая.

Сегодня, 4 мая, Кабинет министров Украины продлил карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов. С 11 мая ожидаются некоторые послабления карантинных ограничений.

В Украине по состоянию на 9:00 сегодня зарегистрирован 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев