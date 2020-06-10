Киев не будет ослаблять карантин с 10 июня: власть назвала причину

В столице констатируют отсутствие показателей для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Киев с 10 июня не ослабляет карантинные меры из-за отсутствия оснований для этого.

Об этом говорится в обнародованном на сайте городской власти протоколе №40 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 9 июня.

Согласно документу, по состоянию на 9:00 утра 9 июня в городе: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения): 15,23 человека на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 42,64%; среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа: 63,33 человека на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

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Таким образом, отмечается в протоколе, показатели, определенные пунктом 4 постановления Кабинета министров №392, «не соответствуют возможности перехода к следующим этапам ослабления противоэпидемических мер».

Как сообщал УНИАН, в Минздраве сегодня назвали регионы, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19: в Волынской области - 101, Львовской области - 78, в Киеве – 57.

На прошлой неделе, 5 июня, Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга сообщил, что в столице пока не открываются заведения питания и бассейны, поскольку город не отвечает критериям этапа ослабления противоэпидемических мер. Он добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит этот вопрос на следующей неделе.

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