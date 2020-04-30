В Днепре открывают для посещения бульвары и зеленые зоны: в городе ослабили карантинные меры

В городе разрешили работу ряду объектов, а с понедельника можно будет посещать зеленые зоны. Но не для шашлыков и алкоголя, подчеркнули в мэрии.

В Днепре решили ослабить ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Днепре контролируется, число заболевших - минимальное как для города с миллионным населением. При этом город, отметил мэр, готов и к худшим сценариям.

"Далее мы надеемся на сознательность, ответственность и дисциплину каждого из вас, уважаемые земляки. Поэтому с сегодняшнего, по решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования. Кофейни и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой take away. То есть без допуска гостей в зал. Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило – наличие маски, перчаток и антисептиков", - рассказал городской голова.

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Местная власть, по его словам, разрешит горожанам то, что не запретил Кабмин.

"В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения. Давайте честно: что не запрещено, то разрешено. Поэтому, в понедельник, 4 мая, все они будут доступны для прогулок. В том числе и участки улиц набережных Сичеславской, Победы, Заводской, бульвара Славы и прочих", - уточнил Филатов.

При этом он пригрозил жестокими санкциями всем, кто будет собираться большими компаниями, пить алкоголь и жарить шашлыки.

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"Начиная с 12 мая, в зависимости от развития эпидемии и прогнозов на этот счёт, в городе должны начать работать небольшие непродовольственные магазины, ателье, ремонты обуви, адвокатские и нотариальные бюро. Разумеется, здесь также нужно будет соблюдать особый режим – с масками, перчатками, усиленной обработкой помещений и измерением температуры как сотрудникам, так и посетителям. В помещениях при этом смогут присутствовать не более одного человека на 10 квадратных метров. В парикмахерские и салоны красоты попасть можно будет только по предварительной записи, и не более одного клиента на каждую услугу одновременно", - рассказал он.

Филатов также анонсировал решение по работе общественного транспорта с применением QR-кодов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре пометили дома, где живут люди с подозрением на коронавирус.

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