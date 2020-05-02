Ослабление карантина в Черкассах: полиция начала санитарные проверки

Как известно, с 30 апреля в Черкассах смягчили карантинные ограничения.

Следователи Национальной полиции начали санитарные проверки для выявления возможных нарушений в Черкассах после решения мэра об ослаблении карантина.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

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В прокуратуре напомнили, что по факту ослабления карантина в Черкассах открыто уголовное производство.

«В настоящее время следствие продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 30 апреля в Черкассах смягчили карантинные ограничения. 1 мая, полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавируса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о готовности прибегнуть к жесткому реагированию из-за смягчения карантинных мер.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов осудил решение властей Черкасс смягчить карантинные ограничения.

Городской голова Черкасс Бондаренко же считает, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.