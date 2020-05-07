Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина: что изменится с 11 мая
Кабинет министров Украины обнародовал постановление о послаблениях карантинных ограничений.
Соответствующее постановление от 4 мая 2020 года № 343 опубликовано на Правительственном портале.
В частности, с 11 мая разрешается:
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон;
- посещение детских и спортивных площадок на улицы;
- деятельность заведений общественного питания на вынос (при условии, что объект является оператором рынка пищевых продуктов);
- деятельность летних площадок под открытым небом в заведениях общественного питания;
- торговля непродовольственными товарами в магазинах (в частности, тех, что расположены в ТРЦ);
- деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников (прием посетителей по решению собственника).
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Также разрешена деятельность стоматологических кабинетов, салонов красоты и парикмахерских, учреждений бытового обслуживания, адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.
В то же время разрешается деятельность предприятий, работающих в сфере СМИ, и осуществления кино- и видеосъемок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, художественных (творческих) коллективах (до 50 человек и без зрителей).
Кроме того, разрешается с 11 мая тренировки спортсменов национальных сборных команд.
Работа соответствующих заведений будет разрешена при соблюдении масочного режима, социального дистанцирования, регулярной дезинфекции, соблюдения противоэпидемических мер.
Об изменениях в режиме карантина с 11 мая проинформировал премьер Денис Шмыгаль.
Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая. 4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая.
Сейчас число больных коронавирусом в Украине составляет 13,6 тысяч, умерли 340 человек.
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