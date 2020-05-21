Ривненская область решила не ослаблять карантин с 22 мая

За минувшие сутки в Ривненской области зафиксировали 66 случаев COVID-19.

Ривненская область приняла решение не ослаблять карантин с 22 мая, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль.

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«Карантин в Ривненской области не смягчаем. Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС согласно эпидситуации в области. За минувшие сутки на Ривненщине зафиксировали 66 случаев COVID-19. Это антирекорд для области», - отметил он.

По словам Коваля, также выявлена вспышка коронавируса в КУ «Здолбуновский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов». На сегодняшний день там 12 больных (6 работников и 6 подопечных), 8 из них находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции. Интернат закрыт для посетителей.

«Контактные лица обследуются. Для локализации вспышки проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Дал поручение проработать механизм вахтенного дежурства в учреждениии, провести служебное расследование по этой ситуации. Подчеркиваю, в связи с продлением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение последних 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение», - заявил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 мая зарегистрировано 19 тысяч 706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6 тысяч 227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев заболевания.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 обнаружено в Ривненской, Киевской и Черновицкой областях, а также в Киеве.