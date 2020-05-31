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Ослабление карантина: бассейны, спортзалы и фитнес-центры заработают по особым правилам

23:34, 31 мая 2020
Общество
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В Украине откроются бассейны и фитнес-центры / Фото УНИАН

В Украине с понедельника, 1 июня, начнут работу спортзалы, фитнес-центры, бассейны. Министерство здравоохранения разработало правила работы и посещения дошкольных учреждений во время карантина.

Из основных, это - термоскрининг при входе, ограниченное посещенье, использование средств индивидуальной защиты. Соответствующую инфографику в воскресенье, 31 мая, обнародовала пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

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Для посещения спортивных залов и фитнес-центров Минзрав рекомендует:

  • для индивидуальных занятий - не более одного человека на 10 квадратных метров;
  • для групповых - не более одного человека на 5 квадратных метров, в группе не более 10 человек;
  • групповые занятия проводятся исключительно по предварительной записи;
  • антисептики должны быть размещены при входе в учреждение;
  • одновременное использование раздевалок и душевых кабинок должен быть ограничен на уровне не более 50%;
  • количество клиентов в заведении должна быть такой, чтобы не допускать скопления;
  • расположение тренажеров для кардио-занятий, которые предусматривают длительное использования одним клиентом, с интервалом не меньше 2,5 метра между клиентами.

Функционирования бассейнов

Разрешено для:

  • индивидуального посещения;
  • спортивных учебно-тренировочных групп второго года обучения и старше;
  • не более 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп;
  • не более как 2 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Запрета на период карантина

В перечень входят запреты на:

  • использование многоразовых (тканевых) полотенец. Кроме персональных полотенец посетителей;
  • размещение в доступе клиентов рекламных брошюр и других полиграфических материалов;
  • функционирование СПА-зон и оказания услуг массажа;
  • функционирования фитнес-баров и кулеров с водой;
  • функционирование детских комнат;
  • проведение групповых занятий для более 10 человек;
  • проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет.

Работникам спортзалов и бассейнов, а также посетителям будут проводить температурный скрининг. Для работников также обязательное использование защитных масок.

Как сообщал ранее УНИАН, 1 июня в Украине начинается очередной этап послаблений, который будет касаться спорта и межобластных перевозок. Но в Минздраве призывают быть осторожными и отмечают, что переход на этот этап послабления смогут осуществить не все регионы, а только с благоприятной эпидемической ситуацией.

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