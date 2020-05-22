Кличко призвал запустить наземный общественный транспорт и открыть крупные магазины в Киеве с 23 мая

По словам мэра, Киев не отвечает только одному критерию Минздрава для ослабления карантина.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство с 23 мая разрешить возобновить в Киеве работу наземного общественного транспорта и торговых учреждений площадью до 1 тыс. кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга.

"С 23 мая столица планировала начать следующий этап ослабления ограничений... Сегодня Министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям второго этапа ослабления ограничений. Из трех критериев столица не соответствует только одному - числу больных на 100 тысяч жителей города. Определена норма - 12 больных, а в Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю, 15 больных на 100 тысяч человек. Относительно двух других критериев претензий нет", - рассказал он.

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Кличко объяснил, что такое число больных в городе обусловлено вспышкой коронавируса неделю назад в Дарницком детском интернате для девушек, а за последние 6 дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы.

"Поэтому я обращаюсь к правительству - разрешить Киеву начать второй этап ослаблений, но не всех, а тех, которые критически необходимы городу и бизнесу. В частности, возобновить работу наземного общественного транспорта и торговых учреждений площадью до 1 тысячи квадратных метров - с 23 мая. И не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, 25 мая. Потому что в городе происходит транспортный коллапс", - подчеркнул мэр.

По его словам, поскольку 23 мая - выходной день, то наземный общественный транспорт в обычном режиме сможет начать работу с 12:00.

"Мы ожидаем реакции правительства. А город завтра утром проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение, учитывая недельную динамику заболевания в столице", - уточнил Кличко.

Как сообщал УНИАН, количество больных коронавирусом в столице выросло за сутки на 47 человек и составляет ныне 2522 пациента.