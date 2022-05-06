Сегодня, 6 мая, должна состояться новая эвакуация из Мариуполя.

Генсек ООН Антониу Гуттериш отчитался о почти 500 людях, которых удалось эвакуировать из Мариуполя и прилегающих районов.

Об этом говорится в Twitter Гуттериша.

"В совместной операции ООН и Красного креста эвакуированы почти 500 человек из "Азовстали", Мариуполя и прилегающих районов. Я надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к увеличению количества "гуманитарных" пауз, чтобы обеспечить проход гражданским лицам", - написал Гуттериш.

При этом в сообщении не уточняется, все ли эвакуированные добрались на подконтрольную Киеву территорию.

Эвакуация из"Азовстали"

1 мая началась эвакуация гражданских с мариупольского завода "Азовсталь". В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что около 100 человек выехали в Запорожье.

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, из бомбоубежищ на территории "Азовстали" 2 мая удалось вывести более 100 гражданских людей.

В среду, 4 мая, в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и старики из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они прибыли в Запорожье.

Сегодня, 6 мая, должно состояться новая эвакуация из Мариуполя.

Вас также могут заинтересовать новости: