Бывший народный депутат Борислав Береза заявил, что через участие в таких аукционах банкиры получали лояльность главы НБУ Андрея Пышного

Благотворительные аукционы, организованные женой главы НБУ Андрея Пышного, Людмилой, посетили владелец Универсал Банка Сергей Тигипко, бизнесмен Гарик Корогодский, заместитель председателя правления Ощадбанка Юрий Кацион и владелец инвест-компании Dragon Capital Томаш Фиала.

Об этом говорится в расследовании портала comments.ua "Карточный дом по-украински: как превратить благотворительность в бизнес - рецепт от главы Нацбанка".

"Концентрация гостей, касающихся финансового рынка, очень показательна. Поскольку аукционы были "тихие", участники не афишировались, но некоторые из них все же попали на фото коллег. В частности, Сергей Тигипко был замечен на этих мероприятиях несколько раз. А на аукционе в начале декабря 2023 года, где он приобрел себе гитару за 15 тысяч долларов был прямо "звездный состав" - ведущим вечера был бизнесмен Гарик Корогодский, который якобы приобрел себе обожженные купюры "Деньги войны", а на фото с лотами замечен владелец инвест-компании Dragon Capital Томаш Фиала и нардеп-бизнесмен Сергей Тарута", - отмечают авторы.

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"В ходе раздувания скандала Наталья Заболотная заявила, что за почти два года существования галереи ими было собрано 4,5 млн грн, однако на благотворительность фонд "Відчуй" направил только 3,5 млн грн. Однако даже цифра в 4,5 млн грн кажется заниженной, ведь сама Заболотная в интервью утверждает, что только один лот - гитара - был приобретен Сергеем Тигипко за 15 тысяч долларов (эквивалент 600 тыс. грн), а таких лотов были десятки, а иногда - сотни. Так, в мае 2023 года Вечерний Киев писал, что выставлено 300 работ современных художников на тихий акукцион. Понятно, что не все они могли продаться и не каждый лот покупали за 600 тысяч, однако когда только один лот составляет шестую часть всех поступлений за два года - возникают вопросы", - пишут авторы.

Бывший народный депутат Борислав Береза заявил, что через участие в таких аукционах банкиры получали лояльность главы НБУ Андрея Пышного:

"Это был успешный бизнес. Мы помним даже такое: "Тигипко с беременной женой пришли на годовщину Art Ukraine Gallery". Люди туда ходили. Более того, это уже я услышал от банковской среды - туда ходили банкиры, потому что все знали, что в этой галерее есть Пышный, и поэтому, покупая там картины, принимая участие в аукционах, налаживали отношения с главой Нацбанка. Для лоббистской среды это нормальная история. Кстати, такие истории есть и на Западе, здесь никто никого не удивляет".